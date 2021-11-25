Отсчёт планируется вести с даты заболевания.

Врио главы департамента здравоохранения Артём Осипов поддержал идею правительства увеличить срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом.Идею продлить действие сертификатов высказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.По информации Минздрава, повторно ковидом заражается менее 1% россиян, что даёт основание увеличить срок действия документа для указанной категории граждан со 180 дней до года. Отсчёт планируется вести с даты заболевания.По словам директора облздрава, ведомство поддерживает федеральную инициативу, которая «основана на заключении экспертного сообщества».