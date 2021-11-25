Бюджет Владимирской области на 2022 год и плановый период до 24ого года принят в первом чтении. Заседание прошло в режиме он-лайн с возможностью интерактивного голосования для собравшихся

Бюджет Владимирской области на 2022 год и плановый период до 24ого года принят в первом чтении. Заседание прошло в режиме он-лайн с возможностью интерактивного голосования для собравшихся депутатов. Ну и первое, что стоит отметить рост дохода в областном бюджете в будущем году, по плану, составит 2,5 миллиарда рублей. И общий доход областной казны 78,5 миллиардов.