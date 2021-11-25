Депутат Заксобрания от КПРФ публично пригрозил сломать нос коллеге из РПСС Ивану Алтухову за ряд его высказываний. Инцидент произошел 25 ноября на заседании ЗС, которое проходило в режиме

Депутат Заксобрания от КПРФ публично пригрозил сломать нос коллеге из РПСС Ивану Алтухову за ряд его высказываний. Инцидент произошел 25 ноября на заседании ЗС, которое проходило в режиме онлайн. Алтухов сравнил Сидорко с котом, которому нечем заняться, а затем призвал его разобраться внутри своей партии с “политическими колобками”. Антон Сидорко выслушал оппонента, а потом обратился