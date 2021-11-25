Сегодня, 25 ноября, состоялось очередное заседание Законодательного собрания Владимирской области. Во время утверждения повестки поступило предложение обсудить законопроект о введении ..

Сегодня, 25 ноября, состоялось очередное заседание Законодательного собрания Владимирской области. Во время утверждения повестки поступило предложение обсудить законопроект о введении QR-кодов.Часть парламентариев предложила проголосовать «За» или «Против» федеральной инициативы. Однако вопрос не включили в повестку дня. К обсуждению оказались готовы семь народных избранников, 11 – против, а 15 парламентариев предпочли воздержаться. При этом выступившие «против» заявили, что отзыв на федеральные законопроекты – право, а не обязанность.Сейчас на уровне Правительства РФ и в Госдуме обсуждается закон о пропуске в общественные места по QR-кодам. Если документ примут, то планируется, что он вступит в силу с 1 февраля 2022 года.Напомним, что и без участия законотворцев во Владимирской области с 15 декабря планируется ввести QR-коды для посещения заведений общепита и ряда других мест.