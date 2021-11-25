Разгрузить исторический центр города от транспорта и наладить сообщение с присоединёнными территориями. Глава города Владимира Андрей Шохин поручил разработать проект дороги, которая

Разгрузить исторический центр города от транспорта и наладить сообщение с присоединёнными территориями. Глава города Владимира Андрей Шохин поручил разработать проект дороги, которая соединит микрорайон Заклязьменский с площадью Фрунзе. В рамках проекта планируется проложить 3,5 километра дороги с кольцевым перекрёстком и возвести второй мост через Клязьму. Андрей Быков, главный архитектор г. Владимира Эта задача внутригородская, это