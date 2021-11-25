Эксклюзив Во Владимире реконструируют Грибоедовский сквер на улице Труда. Преображение стало...

ЭксклюзивВо Владимире реконструируют Грибоедовский сквер на улице Труда. Преображение стало возможным благодаря народной программе «Единой России". Как изменился сквер, который владимирцы называют Курсантским, расскажет Мария Платанюк.Каждое утро на прогулку в Курсантский сквер Ольга Смирнова выходит вместе с питомцами. Дворнягой и кане-корсо. По словам Ольги, раньше выгулять собаку было большой проблемой. Многим горожанам это не нравилось. Всё изменилось, когда в Курсантском сквере появился специальный дог-парк. Просторный вольер, огороженный высоким забором для выгула собак.Ольга Смирнова, жительница г. Владимира:- В городе гулять с собаками негде. Специализированных площадок нет. А здесь огороженная территория для собак. Поставлены специальные тренажеры для выгула собак. Очень удобно. Она на замок не закрывается. И в любое время можно прийти и погулять с собаками.- Идём, вот умница, да.Этот дог-парк - первый во Владимире. Его построили в рамках масштабной реконструкции Курсантского сквера. Дмитрий Раборовский, помощник депутата горсовета Артура Закаряна, показывает изменения. В сквере установлены современные светодиодные фонари. И это результат лишь первого этапа реконструкции. Изменить внешний облик общественного пространства попросили жители микрорайона.Дмитрий Раборовский, помощник депутата Совета народных депутатов г. Владимира Артура Закаряна:- Было совершено благоустройство. Опиловка деревьев, небольшие реконструкции тротуаров, установка детской площадки. Парк будет многофункциональным. Для всего населения.Судьба Курсантского сквера волнует многих жителей областной столицы. Некоторые владимирцы написали свои предложения по ремонту сквера в народную программу «Единой России». Наказы избирателей начали выполнять уже в этом году.Вячеслав Картухин, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России»:- Сейчас мы можем сказать, что сквером занимаются, необходимые средства изысканы и в ближайшее будущее парк снова откроет свои двери и будет радовать горожан. Он преобразится значительно, и я уверен, что он станет одним из знаковых мест города Владимира.В планах - ремонт тротуаров, оборудование специальных зон отдыха. Появятся скамейки. А в будущем году планируется полностью реконструировать ограждение. Кроме того, депутаты намерены установить в Курсантском сквере спортивную площадку.Мария Платанюк "Вести-Владимир"