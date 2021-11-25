Больше всего гостей едет Суздаль, чтобы увидеть местный Кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества. Во Владимире туристов привлекает Успенский собор.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник с марта по август посетили 708 тысяч человек. Для сравнения, до пандемии коронавируса, в 2019 году, число туристов превысило 933 тысячи.Пики посещаемости выставок ВСМЗ были зафиксированы в мае, июле, августе и октябре.Больше всего гостей едет Суздаль, чтобы увидеть местный Кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества. Во Владимире туристов привлекает Успенский собор.Напомним, что учреждение начало активнее работать с частными гидами. Сейчас их насчитывается 21 человек.В целом летом 2021 года в сравнении с допандемийным уровнем турпотока отмечается 20%-ый рост спроса на поездки во Владимирскую область.