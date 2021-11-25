Сроки подготовки ПСД не уточняются. Стоимость реализации идеи станет известна после проектировки.

Глава Владимира Андрей Шохин поручил разработать проект дороги, которая соединит площадь Фрунзе с микрорайоном Загородный. Для этого возведут второй мост через Клязьму.Власти собираются построить дорогу между «Владалко» и Хлебокомбинатом к окраине Коммунара. На противоположном берегу обустроят транспортную развязку и два выезда. Один – в сторону улицы Зелёной, второй – к Судогодскому шоссе.Длина новой магистрали составит до 3,5 километров. Сроки подготовки ПСД не уточняются. Стоимость реализации идеи станет известна после проектировки.