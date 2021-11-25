Эксклюзив Сегодня Муромцевский лесотехнический техникум празднует свой столетний юбилей. С 1921...

ЭксклюзивСегодня Муромцевский лесотехнический техникум празднует свой столетний юбилей. С 1921 года он выпустил десятки тысяч специалистов и по-прежнему остается одним из ведущих учебных заведений среднего профессионального образования в лесной отрасли.Сейчас в техникуме ведется подготовка по четырем специальностям. Кроме классического лесопаркового хозяйства, есть и новое направление: "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства." Сегодня поздравить студентов и преподавателей с вековым юбилеем техникума приедет врио губернатора региона Александр Авдеев.