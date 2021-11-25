Готовность объекта составляет 40%.

В 2022 году в Ставрово планируется открыть плавательный бассейн. Реконструкцию ФОКа проинспектировал врио губернатора Александр Авдеев.Чаша площадью 275 квадратных метров и четырьмя 25-метровыми дорожками должна быть достроена будущим летом.Контракт заключён с ООО «Строй-Инвест». Стоимость работ превышает 122,8 млн рублей.Глава региона поручил проработать вопрос транспортной доступности, чтобы посетители могли без заезда в посёлок просто свернуть с объездной дороги. Он также предложил оборудовать возле спорткомплекса дополнительные парковки.«В планах − строительство бассейна в Лакинске», − добавил глава администрации Собинского района Александр Разов.Готовность ставровского объекта составляет 40%. Установлен металлический каркас, возведён фундамент и колонны, залито днище, фундаменты под стены и колонны, стены лестничных клеток. Усилена шахта лифта, армируются стенки, проложена внутренняя канализация, идёт заливка полов первого этажа.