Полицейскими установлено, что 35-летний житель столицы со своей 37-летней соучастницей незаконно приобрели наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта путем закладок...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Нагатинский Затон задержаны подозреваемые в попытке сбыта наркотического средства – гашиша.Сотрудники полиции на Коломенской улице обратили внимание на мужчину и женщину, поведение которых показалось им подозрительным. В ходе проверки документов полицейские выяснили, что 35-летний житель столицы находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Кроме того, при личном досмотре задержанного обнаружено и изъято 64 свертка с веществом неизвестного происхождения.В результате проведенного обыска по месту жительства данных граждан на Коломенской улице полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, три твердых вещества темного цвета, 1237 свертков и 5 брикетов с неизвестным веществом внутри, а также упаковочный материал. Согласно результату исследования, в 44 свертках, изъятых при личном досмотре, содержится наркотическое средство – гашиш, массой более 42 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу.Полицейскими установлено, что 35-летний житель столицы со своей 37-летней соучастницей незаконно приобрели наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта путем закладок.Следствием ОМВД России по району Нагатинский Затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22