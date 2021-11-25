Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене еженедельно принимают участие в сдаче донорской крови на базе ГКБ имени В.М. Буянова...

Более 13 литров крови, необходимой для тяжелобольных пациентов, проходящих лечение в городских клинических больницах, сдали сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене в ноябре текущего года.Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене еженедельно принимают участие в сдаче донорской крови на базе ГКБ имени В.М. Буянова. Стражи порядка из разных подразделений Управления внутренних дел не понаслышке знают, насколько жизнь человека зависит от такого важного компонента как донорская кровь. Дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, срочные операции – каждый день тысячи людей нуждаются в переливании крови.Все процедуры проходили под неукоснительным наблюдением врачей и с соблюдением мер необходимой предосторожности. Стражи порядка прошли анкетирование и предварительную диагностику состояния здоровья, по результатам которого практически все оказались годными к сдаче крови. Некоторые стали донорами впервые, но есть и те, для кого это уже стало делом чести и доброй традицией.К концу текущего месяца полицейские сдали уже более 13 литров крови.Врачи городской больницы выразили огромную благодарность сотрудникам полиции столичного метрополитена за их отзывчивость, желание прийти на помощь и регулярное, активное участие в пополнении банка крови, которая уже сегодня может спасти чью-то жизнь.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене