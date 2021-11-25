Депутаты приняли в третьем чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в...

Депутаты приняли в третьем чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц.По решению Президента индексация составит более 8%. В 2021 году году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — сказано в пояснительной записке.В Госдуме также поясняют, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 руб.) и не ниже МРОТ на текущий год.Фото: https://pixabay.com/