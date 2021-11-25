Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест для быстрого выявления COVID-19 РИА Новости сообщают,...

Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест для быстрого выявления COVID-19РИА Новости сообщают, росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) тест-систему для быстрого выявления COVID-19 вне специальных помещений, сообщает научный институт в четверг.В ноябре 2021 года институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека"."Ключевые компоненты, используемые в производстве, сделаны в России. Планируется, что набор будет внедрен в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны", - отметили в ИХБФМ СО РАН.В основе тест-системы – метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. При сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает около 30 минут, что значительно меньше времени, затрачиваемого на традиционный ПЦР анализ. В результате увеличивается количество тестов, выполняемых лабораториями.Фото: https://pixabay.com/ru/