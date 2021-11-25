Злоумышленники предложили потерпевшему приобрести старинные драгоценные монеты по заниженной стоимости...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново задержали четверых подозреваемых в мошенничестве», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что 58-летний житель Москвы познакомился на улице с четырьмя неизвестными. В ходе разговора он узнал, что якобы в процессе строительных работ ими были обнаружены старинные драгоценные монеты. Мужчины предложили приобрести их по заниженной стоимости и согласились оценить товар в одном из ломбардов.Для проверки подлинности злоумышленники отдали оценщику одну заранее подготовленную золотую монету, после этого заявитель согласился купить 49 монет. В качестве оплаты потерпевший приобрел для новых знакомых 3 мобильных телефона, остальную сумму передал наличными, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия.После покупки заявитель самостоятельно отправился в ломбард, где ему сообщили, что приобретенные им 49 монет не являются драгоценными.Общий ущерб составил около 250 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново г. Москвы задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчины.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73