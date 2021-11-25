Эксклюзив В белом доме сегодня подвели итоги сельскохозяйственного года. Испытанием для аграриев...

ЭксклюзивВ белом доме сегодня подвели итоги сельскохозяйственного года. Испытанием для аграриев стала летняя засуха, подчеркивают в департаменте сельского хозяйства.Недополучено около трети кормовых и зерновых культур. По данным администрации области зерен собрали на 167 тысяч тонн, что на на 33 процента меньше, чем в прошлом году. А вот по овощам аграрии 33 региона побили рекорд 6-ти летней давности. Из-за аномально жаркого лета посаженых в открытом грунте овощных культур собрали на 27% больше, чем за 2020 год. Одновременно с уборочной кампанией проводилась подготовка к будущему году. Под будущий урожай засеяли более 43 тысяч гектаров земли, что на 4 тысяч больше, чем в прошлом году. На брифинге упомянули и финансовую помощь сельхозработникам. В этом году из областного бюджета выделили дополнительные 300 миллионов рублей на приобретение семенных, посадочных, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. Также для агропромышленного комплекса в этом году была закуплена техника на 1.2 миллиарда рублей.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области:- Финансирование удалось достаточно оперативно изменить, если первоначально в бюджете было запланировано порядка 1.5 миллиарда рублей направить на село, то в течении год общий объем финансирования села в этом году составит 2 млрд 110 миллионов рублей.