Эксклюзив В областном центре председатель Владимирского регионального отделения Союза писателей...

ЭксклюзивВ областном центре председатель Владимирского регионального отделения Союза писателей России Николай Лалакин представил пятый выпуск культурно-просветительского литературно-художественного журнала "Клязьма".Его экземпляры появятся во всех библиотеках области. В альманахе произведения нескольких десятков авторов - стихи и проза. Некоторые из них только начинают свой творческий путь, но есть и известные писатели. Например, Людмила Басова, член Союза писателей России. В журнале опубликовано окончание её повести "У каждого свой полустанок". Первая часть в альманахе за двадцатый год.Как заявил Николай Лалакин, журнал "Клязьма" будет интересен как молодым ребятам, так и старшему поколению.Николай Лалакин, председатель владимирского отделения "Союза писателей России":- Моя мечта, чтобы был журнал клязьминский, чтобы были клязьминские литераторы и художники. Здесь публикуются не только профессиональные писатели, но и молодые литераторы. И журналисты здесь публикуются. То есть, коллеги, мы стараемся держать планку высокую.Несколько лет назад Николай Лалакин попросил поддержки в издании журнала. На его просьбу откликнулась мэрия. И предложила участвовать в конкурсе на получение средств муниципального социального гранта администрации города. Благодаря этой поддержке, журнал продолжает издаваться.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Союз журналистов и Союз писателей уже много лет, что называется, дружат домами и нам просто приятно предоставлять площадку Союза журналистов для презентации вот таких благородных во всех отношениях проектов. Читатели в результате имеют возможность держать в руках качественно изданную литературу. А нам вдвойне отрадно, что на страницах этого журнала появляются достаточно яркие материалы об истории города Владимира и его окрестностях.