Эксклюзив Кто и как будет выбирать главу города? Сегодня в Гусь-Хрустальном пройдут общественные...

ЭксклюзивКто и как будет выбирать главу города? Сегодня в Гусь-Хрустальном пройдут общественные слушания по вопросу отмены всенародных выборов градоначальника.Депутаты горсовета предлагают перейти на систему с главой-сити-менеджером- то есть выбирать мэра из кандидатур, которые представит конкурсная комиссия. Один из плюсов такой системы- экономия на организации выборов. Согласны ли сами гусевчане с отменой прямого голосования, станет ясно сегодня. Начало общественных слушаний в 14 часов. Отметим, система прямых выборов главы города в нашем регионе на текущий момент действует только в Гусь-Хрустальном и Муроме.