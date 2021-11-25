Трагедия произошла в деревне Аксеново вечером 24 ноября. Загорелся один из домов. На место прибыли огнеборцы, но к их приезду здание горело открытым пламенем. Пожарные ликвидировали

Трагедия произошла в деревне Аксеново вечером 24 ноября. Загорелся один из домов. На место прибыли огнеборцы, но к их приезду здание горело открытым пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание на 42 квадратных метрах. На пепелище был обнаружен погибший человек. Его личность устанавливается. Причину пожара выясняют дознаватели.