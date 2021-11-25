24 ноября в 21:35 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме...

24 ноября в 21:35 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, д. Аксёново, ул. Центральная, д. 27.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожарные ликвидировали пожар на площади 42 кв. м. К сожалению на пожаре погиб человек. Личность погибшего устанавливается.К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Также на пожар привлекалась администрация Краснооктябрьского сельского поселения 3 человека. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/