В Коврове на улице Абельмана сбили пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, хотя в...

В Коврове на улице Абельмана сбили пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, хотя в комментариях группы "Подслушано Ковров" говорится, что ближайший пешеходный переход располагается в 10-ти метрах от случая ДТП. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля "Опель" при повороте с Гагарина на Абельмана не заметил пешехода.- Но его там и быть не должно. Пешеходный переход с другой стороны.Фото: скрин из видео "Подслушано Ковров"