В 16:45 24 ноября в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме...

В 16:45 24 ноября в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Муроме на улице Мечникова.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из-под кровли дома. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 25 кв. м. Повреждены огнём внутренняя отделка, имущество прихожей и чердачные перекрытия дома. Сотрудниками МЧС на пожаре спасен 1 человек с помощью спасательного устройства. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/