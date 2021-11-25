Владимирская природоохранная прокуратура совместно с департаментом природопользования и охраны...

Владимирская природоохранная прокуратура совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области выявила нарушения земельного законодательства и законодательства об отходах производства и потребления.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что в собственности ЗАО «Выбор» имеется земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в Муромском районе.На момент выездных проверочных мероприятий (16.09.2021) на указанном земельном участке прокуратура зафиксировала множественные вывалы отходов производства и потребления. Примерная площадь участка, занятого размещением отходов - более 25 тыс. м2.Также в момент проверки были зафиксированы локальные очаги возгорания мусора и срез плодородного слоя почвы. В ряде мест имелись котлованы неестественного происхождения (глубиной примерно до 2 м), также частично заваленные различными отходами.Кроме того, установлен факт завоза на указанный земельный участок строительных отходов ООО «Унистрой».По результатам проверки Владимирским природоохранным прокурором в отношении ООО «Унистрой» и его ответственного должностного лица вынесены постановления о возбуждении производств об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Сумма наложенных штрафов составила 280 тыс.рублей.Также в отношении ЗАО «Выбор» и его руководителя природоохранным прокурором вынесены постановления о возбуждении производств об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению).Кроме того, в суд направлено исковое заявление об обязании ЗАО «Выбор» и ООО «Унистрой» очистить земельный участок от отходов и восстановить нарушенный слой почвы.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Фото: https://pixabay.com/ru/