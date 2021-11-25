Эксклюзив Областной центр начал подготовку к празднованию нового года. Улицы Владимира засверкают...

ЭксклюзивОбластной центр начал подготовку к празднованию нового года. Улицы Владимира засверкают уже к первому декабря, обещают в мэрии.Ольга Коршунова, директор управления наружной рекламы администрации г. Владимира:- С 15 ноября начались подготовительные работы, уже во всю начали город украшать. Я вот специально сейчас проехала, уже вовсю все участки охвачены. На сегодняшний день уже повешены консоли, всего по городу будет 197 консолей, 900 световых фигур это весь город будет охвачен.И сегодня в областном центре началась установка главной владимирской ели. Она традиционно будет радовать горожан и гостей Владимира на Соборной площади. ((АРХИВ)) На Большой Московской и Георгиевской улицах монтируют иллюминацию "звёздное небо". Большой объем подготовительных работ связан с ревизией объектов, их новым расположением. Например,в этом году звезду из центрального парка перенесут в новый Патриотический сквер у областной администрации. Другое оформление будет и у ежегодного катка на Пушкинском бульваре. Акцент сделают на украшение бортов катка. В этом году администрация города планирует установить на Соборной площади два новых арт- объекта. Какие именно, пока держат в тайне, но обещают , что новые украшения будет связаны с символом города.