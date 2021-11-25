В 22:00 24 ноября в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

В 22:00 24 ноября в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Ковровский район, п. Достижение, ул. Молодёжная, д. 10.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из-за позднего сообщения, на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома и хоз. постройки. Пожарные ликвидировали пожар на площади 52 кв. м, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Так же на пожар привлекалось подразделение муниципальной пожарной охраны 1 единица техники, 1 человек. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/