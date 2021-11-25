Заявление Европейского союза (ЕС) прокомментировал сенатор Андрей Климов.

Заявление Европейского союза (ЕС) прокомментировал сенатор Андрей Климов.На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, который касается гуманитарной поддержки жителям Донецкой и Луганской областей Украины. То есть товары, произведенные в Донбассе, допускаются к госзакупкам, как и российские. Спустя время в Евросоюзе призвали Москву отменить этот указ, поскольку он якобы противоречит целям Минских соглашений. Кроме того, во внешнеполитической службе ЕС считают, что меры, предпринятые Кремлем, спровоцируют обострение конфликта в регионе.По мнению сенатора Совета Федерации Андрея Климова, зарубежным политикам не следует лезть в дела России. Попытки повлиять на решения Москвы он считает недопустимыми. Объясняя необходимость указа, Климов отметил, что в Донбассе находятся сотни тысяч российских граждан, права которых по закону должна обеспечивать РФ.Если бы Украина выполняла Минские соглашения, Россия не предприняла бы такие меры, подчеркнул сенатор. По его словам, вместо таких призывов Евросоюзу необходимо принудить Киев к выполнению пунктов документа, подписанного в столице Белоруссии несколько лет назад, а также соблюдать нормы международного права.Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс , что Вашингтон уделяет особое внимание происходящему на границе между Россией и Украиной. Он сообщил, что у американцев есть необходимые инструменты для поддержки Незалежной и противостояния РФ.