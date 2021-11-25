Там указали на важность соблюдения всех профилактических мер, включая ношение масок и проветривание помещений.

Непривитые от ковида являются главными распространителями инфекции, поэтому всем, кому позволяет здоровье, надо пройти полный цикл вакцинации, заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", — приводит РИА "Новости" сообщение бюро.Собеседник агентства также указал на эффективность профилактических мер. По его словам, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами обеспечивается максимальная защита общества от вируса.