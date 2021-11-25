Владимирцы смогут провести новогодние праздники без новых коронавирусных ограничений, но для этого...

Владимирцы смогут провести новогодние праздники без новых коронавирусных ограничений, но для этого нужно усилить темпы вакцинации, об этом сегодня заявили представители Роспотребнадзора на брифинге в Белом доме.Пока полный курс вакцинации от ковида прошли всего 37 процентов жителей области, вакцинировано 46 процентов взрослого населения. Напомним, для выработки коллективного иммунитета необходимо достичь планки в 80%. При нынешних темпах прививочной кампании - четыре с половиной тысячи человек в сутки, 60-процентный показатель будет достигнут лишь через два месяца. Как сообщают в департаменте здравоохранения, в регионе начали появляться круглосуточные пункты вакцинации. Первый из них в Александровском районе. Также в Роспотребнадзоре призывают привиться и от гриппа. В области зарегистрировано уже 7 случаев заболевания.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Для вакцинации используются у нас отечественные вакцины. Разработанные по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Все они у нас не имеют живого вируса и не могут вызвать заболевания. Вакцины прошли обязательную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а также многочисленные исследования по безопасности.