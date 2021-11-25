Председатель Общественного совета при УМВД России по Владимирской области рассказала, что делать, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков.
В рамках проекта «Уроки безопасности» члены Общественного совета при УМВД России по Владимирской области продолжают информирование граждан по вопросам правоохранительной направленности.
В пятом видеоуроке проекта «Уроки безопасности» председатель Общественного совета Татьяна Сидорова дала рекомендации гражданам по теме: «Что делать, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков?».
Справочно: В период с 1 июля по 31 октября текущего года на территории Владимирской области сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с территориальными подразделениями из незаконного оборота изъято более 170 поддельных денежных купюр различного достоинства.
Предыдущие уроки можно посмотреть на сайте УМВД России по Владимирской области:
ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ»