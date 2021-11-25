Председатель Общественного совета при УМВД России по Владимирской области рассказала, что делать, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков.

В рамках проекта «Уроки безопасности» члены Общественного совета при УМВД России по Владимирской области продолжают информирование граждан по вопросам правоохранительной направленности.В пятом видеоуроке проекта «Уроки безопасности» председатель Общественного совета Татьяна Сидорова дала рекомендации гражданам по теме: «Что делать, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков?».Справочно: В период с 1 июля по 31 октября текущего года на территории Владимирской области сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с территориальными подразделениями из незаконного оборота изъято более 170 поддельных денежных купюр различного достоинства.Предыдущие уроки можно посмотреть на сайте УМВД России по Владимирской области:ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ»