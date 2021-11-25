Хотите новогодних праздников – соблюдайте меры безопасности и вакцинируйтесь. Причём не только от коронавируса, но и от гриппа. На очередном онлайн-брифинге представитель регионального

Хотите новогодних праздников – соблюдайте меры безопасности и вакцинируйтесь. Причём не только от коронавируса, но и от гриппа. На очередном онлайн-брифинге представитель регионального Роспотребнадзора дала понять, что новых ограничений к Новому году не будет только, если темп роста заболеваемости не увеличится. Марина Колтунова рассказала, что в нашем регионе в последние несколько дней специалисты не фиксируют