Ректор Владимирского государственного университета Анзор Саралидзе подписал приказ об организации...

Ректор Владимирского государственного университета Анзор Саралидзе подписал приказ об организации учебного процесса с 29 ноября. Возвращаться к традиционному формату обучения будут поэтапно. Об этом сообщили на официальном сайте Владимирского госуниверситета.В обычном режиме учатся:студенты-очники Гуманитарного института, Педагогического института, Института туризма и предпринимательства, Института экономики и менеджмента, Юридического института (в том числе студенты юридического колледжа);первокурсники Колледжа инновационных технологий и предпринимательства.Учатся с применением дистанционных технологий (до особого распоряжения):– студенты-очники Института архитектуры, строительства и энергетики, Института машиностроения и автомобильного транспорта, Института информационных технологий и радиоэлектроники, Института прикладной математики, физики и информатики, Института физической культуры и спорта, Института искусств и художественного образования, Института биологии и экологии;– студенты 2, 3, 4 курсов Колледжа инновационных технологий и предпринимательства; – магистранты-очники и аспиранты-очники всех институтов; – студенты очно-заочной и заочной форм обучения всех институтов.