Мероприятие пройдёт при грантовой поддержке регионального департамента культуры.

Во Владимирском Центре пропаганды изобразительного искусства на Большой Московской-24 27-28 ноября состоится фестиваль творчества и ремёсел «Реки-Руки».Более 100 мастеров из Владимирской, Ярославской, Нижегородской, Ивановской областей, а также из Мордовии удивят гостей ярмарки изделиями ручной работы, новогодними подарками и сувенирами. Участники представят современные handmade-направления – мыловарение, скрапбукинг, декупаж, лепку из полимерной глины. Владимирцы смогут приобрести понравившиеся товары, пообщаться с авторами, оформить индивидуальный заказ.Мероприятие пройдёт при грантовой поддержке регионального департамента культуры.