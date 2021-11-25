Сразу 15 семей переедут в новые квартиры.

Во Владимире 15 семей, проживающих в муниципальных квартирах аварийных домов, получат новое жильё. Мэрия готова добавить денег на увеличение квадратных метров.По закону собственникам ветхой недвижимости выплачивают компенсацию, а нанимателям предоставляют жильё. Однако сейчас трудно найти одинаковые по метражу квартиры, которые им полагаются.Исходя из анализа рынка, самое маленькое помещение составляет 28 квадратных метров. При этом будущие переселенцы занимают «однушки» от 9 до 24 «квадратов». С двухкомнатными квартирами складывается похожая история. В продаже имеется метраж не менее 41, а в расселяемых домах квадратура варьируется от 20 до 30.По условиям областной программы, федеральный и региональный бюджеты компенсируют лишь равную площадь. Остальное доплачивает муниципалитет. Мэрия Владимира готова выделить средства на эти цели. Власти оценивают сумму в 4,1 млн рублей.Первыми в очереди на переселение стоят 56 жителей следующих МКД: Гоголя, 14; Федосеева, 4; Суздальский проспект, 23 «А»; Лакина, 169/34; Черняховского, 14.Добавим, что до конца 2024 года в областной столице ключи от новых квартир должны получить 657 человек. Площадь аварийной недвижимости составляет 7,5 тысяч квадратных метров.