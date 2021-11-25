Работы по оформлению столицы Владимирской области к Новому году завершат к 1 декабря.

Во Владимире на Соборной площади установили главную новогоднюю ёлку. Всего на городских площадях появятся четыре хвойных красавицы. Главные символы предстоящих торжеств украсят Садовую площадь, площадь Победы и территорию перед ДК Молодёжи.«Также начался монтаж свето-динамического фонтана на площади Фрунзе и арт-объектов: «Маска», «Цифры 2022» и других инсталляций», - рассказала начальник МКУ «Управление наружной рекламы» Ольга Коршунова.Она добавила, что работы по праздничному оформлению областного центра начались 15 ноября. На опорах освещения по улицам Мира, Горького, Большой Московской, Георгиевской, а также на светильниках в парках и скверах размещены световые консоли. На кронах деревьев, основных магистралях и на территории общественных пространств развешены световые фигуры. Всего Владимир осветят197 разнообразных консолей и около 900 световых фигур.Активно ведутся работы по монтажу «Звёздного неба» на Большой Московской и Георгиевской. Общий метраж гирлянд составляет 2,5 километра, а количество лампочек превысит 6000.Ежегодно в праздничное оформление вплетаются новые элементы. В 2021 году ели на пересечении Горького с проспектом Строителей и ивы на пересечении Горького и Мира зальются цветом ландшафтных прожекторов.Работы по оформлению столицы Владимирской области к Новому году завершат к 1 декабря. После этой даты власти оборудуют каток на Пушкинском бульваре. Здесь установят световые rgb-шары, фотозоны, конструкции «Фигуристов», а также узоры на ограждениях.