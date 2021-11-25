Работы по содержанию улично-дорожной сети продолжаются.

Вечером 24 ноября, сразу после начала метели, «Центр управления городскими дорогами» приступил к уборке дорог и тротуаров Владимира от снега. На расчистку мобилизовано 56 дворников и 46 единиц техники.Кроме борьбы с заносами, коммунальщики подсыпают проезжую часть противогололёдными реагентами.«От наледи и снежной «каши» очищались тротуары, лестничные спуски, остановки общественного транспорта», - добавили в мэрии.Работы по содержанию улично-дорожной сети продолжаются.Напоминаем, что жалобы на уборку областного центра можно оставлять по номерам телефонов: 47-90-94; 8-960-721-49-49.