Работы по содержанию улично-дорожной сети продолжаются.
Вечером 24 ноября, сразу после начала метели, «Центр управления городскими дорогами» приступил к уборке дорог и тротуаров Владимира от снега. На расчистку мобилизовано 56 дворников и 46 единиц техники.
Кроме борьбы с заносами, коммунальщики подсыпают проезжую часть противогололёдными реагентами.
«От наледи и снежной «каши» очищались тротуары, лестничные спуски, остановки общественного транспорта», - добавили в мэрии.
Работы по содержанию улично-дорожной сети продолжаются.
Напоминаем, что жалобы на уборку областного центра можно оставлять по номерам телефонов: 47-90-94; 8-960-721-49-49.