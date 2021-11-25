Во Владимире приступили к проектированию новой дороги в Загородный и второго автомобильного моста...

Во Владимире приступили к проектированию новой дороги в Загородный и второго автомобильного моста через Клязьму. Глава города Владимира Андрей Шохин подписал соответствующее постановление 22 ноября 2021 года.Новая дорога будет соединять площадь Фрунзе, Судогодское шоссе и подъезд к микрорайону Лунёво. В посёлке Заклязьменский будет кольцевая дорога с выходами в микрорайон Лунево и в сторону Судогодского шоссе.Общая протяженность новой трассы составит около 3,5 километров. О сроках выполнения проекта и стоимости пока неизвестно.