Юные футболистки из Нижегородской области стали победительницами всероссийского турнира по...

Юные футболистки из Нижегородской области стали победительницами всероссийского турнира по мини-футболу среди девочек десяти-девяти лет, который прошел во Владимире. В финале они одержали победу над девчонками из Владимира - командой «Сириус». Впрочем, хозяев турнира поражение огорчило несильно.Алесандра Лещенко, директор ДЮСШ по футболу «Сириус»:- Мы сыграли 6 игр за два дня, в которых одержали пять побед и одно поражение. По турниру - игрой довольны. Наша задача была попасть в призы. Из-за второго места не расстраиваемся, все ушли у нас с медалями, девчонкам очень понравилось, родители счастливы - это самое главное.Всего в турнире участвовали семь команд - приехали также футболистки из Суздаля, Гороховца, подмосковной Балашихи. Гостем соревнований стал известный арбитр ФИФА из Владимира Максим Гаврилин, который в этот вторник в составе бригады судьи Сергея Карасёва работал на матче Лиги чемпионов Барселона-Бенфика. Он поздравил владимирских юных футболисток с "серебром" и пожелал им удачи в спортивной карьере.Максим Гаврилин, арбитр ФИФА:- Я очень рад, что такие турниры проходят у нас в городе, очень рад, что девочки такого возраста начинают свой путь в женском футболе. В России сейчас очень большое развитие женского футбола. Огромные перспективы у этих девчонок сейчас.