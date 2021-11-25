Эксклюзив Во Владимире в очном формате прошла региональная конференция Общероссийского Народного...

ЭксклюзивВо Владимире в очном формате прошла региональная конференция Общероссийского Народного Фронта. Почти 3 года работы во время ковида были непростыми. Но общественники неизменно были на связи с жителями, оперативно реагируя на все обращения.Фёдор Лавров, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области:- Несмотря на это, работа членами штаба, экспертами проводилась по мониторингу, по обращениям граждан и предложениям и в аппарат Президента, и в администрации разного уровня о тех проблемах, которые существуют в регионах Владимирской области.Благодарностью Центрального штаба ОНФ за работу в сложный период отметили руководителя регионального отделения Викторию Дерипаско. Благодарственное письмо за активную работу и в связи с юбилеем получила Валентина Бородина. Итоги работы подвела Галина Мизелёва - сопредседатель регионального штаба ОНФ. Общественники отмечают: люди стали ещё больше доверять активистам движения. Здравоохранение, качество жилья, городская среда. "Народный фронт" помогает в решении самых острых проблем. Активисты провели свыше 150 рейдов. В том числе по лекарственному обеспечению льготников и больных ковидом, строительству ФАПов. Решали вопросы безопасности дорожного движения для школьников. Благодаря их усилиям появился светофор около 15-й школы во Владимире и 16-й в Муроме. Неизменный приоритет - дороги региона.Наталья Палаткина, член регионального штаба общероссийского Народного фронта:- Самое громкое - это дорога в Бакшееве. Которая была разбита настолько, что ни один автобус - ни рейсовый, ни автобус, который возит детей - просто не мог проехать без опасности для пассажиров. Сейчас дорога восстановлена, полностью нанесен восстановительный слой, мы этому очень рады. Но мы на этом не закончили свою работу, потому что понимаем, что большегрузы идут, дорога, трасса М-12, и другие объекты строятся.