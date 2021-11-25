Во Владимире прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров памяти спортсмена и тренера Эдуарда Никифорова. В нашем регионе они стали уже традиционными,

Во Владимире прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров памяти спортсмена и тренера Эдуарда Никифорова. В нашем регионе они стали уже традиционными, проводятся более 20 лет. В этом году в турнире участвовали более 200 спортсменов из 40 регионов страны. Борцы Владимирской школы борьбы завоевали медали в 3-х весовых категориях. Ахсултанов Ирисхан стал первым в