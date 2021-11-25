19 ноября 2021 года состоялось заседание «круглого стола» Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека во Владимирской области на тему: «Реализация прав граждан при ..

19 ноября 2021 года состоялось заседание «круглого стола» Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека во Владимирской области на тему: «Реализация прав граждан при проведении «гаражной амнистии» во Владимирской области».В заседании принял участие заместитель руководителя Управления Александр Сергеевич Киреев.В мероприятии также приняли участие представители всех заинтересованных органов и ведомств: Законодательного Собрания Владимирской области; департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области; органов местного самоуправления; Ассоциации «Совет муниципальных образований Владимирской области», ГУП ВО БТИ и ООО «Ингеопроект» и члены Экспертного совета Уполномоченного.Александр Киреев довел до присутствующих нформацию о ходе реализации «гаражной амнистии» на территории Владимирской области. Участники обсудили проблемные вопросы, возникающие при реализации «гаражной амнистии» на территории Владимирской области.По итогам встречи были выработаны рекомендации органам власти в части расширения перечня документов, определенных Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением гражданам для собственных нужд земельных участков для размещения гаражей» (Закон № 91-ОЗ), необходимых для упрощения регистрации права собственности граждан на земельный участок, на котором расположен гараж. Были даны рекомендации дополнить указанный перечень следующими документами:- документ, выданный налоговым органом, подтверждающим оплату гражданином до 30.12.2004 налога в отношении испрашиваемого земельного участка или гаража за налоговый период, предшествующий указанной дате;- регистрационное удостоверение, выданное БТИ до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;- справка председателя гаражного кооператива о передаче гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;- разрешение на производство работ по строительству гаража с датой выдачи до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;- строительный паспорт и (или) акт приемки завершенного строительства объекта капитального строительства (гаража), выданные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;- членская книжка участника гаражного кооператива, подтверждающая включение гражданина в состав членов гаражного кооператива до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, и уплату соответствующих членских взносов;- документ (справка), выданная гаражным кооперативом, подтверждающий включение гражданина в состав членов гаражного кооператива в результате перехода права на гараж от иного лица до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.Александр Киреев подчеркнул, что Управление со своей стороны считает целесообразным расширение перечня документов, установленных Законом № 91-ОЗ, в том числе с учетом документов, предложенных Уполномоченным по правам человека во Владимирской области. Поскольку Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ (о «гаражной амнистии») устанавливает упрощенный порядок оформления прав в отношении объектов капитального строительства и земельных участков под ними, в областном законе должен быть четко прописан перечень документов, необходимых для предоставления гражданами в органы местного самоуправления с целью подтверждения соответствия недвижимого имущества условиям «гаражной амнистии».Органам местного самоуправления также было рекомендовано повысить уровень информированности граждан о «гаражной амнистии» путем размещения информационно-методических материалов на информационных стендах и сайтах администраций.