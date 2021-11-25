При этом часть учащихся вернётся к очному формату.

Во Владимире студенты ВлГУ с 29 ноября возвращаются к очному обучению. Об этом рассказали в пресс-службе ВУЗа.В университете уточнили, что в обычном режиме учатся очники Гуманитарного, Педагогического, Института туризма и предпринимательства, Института экономики и менеджмента, Юридического института, а также первокурсники Колледжа инновационных технологий и предпринимательства.До особого распоряжения на дистанте останутся учащиеся институтов архитектуры, строительства и энергетики, машиностроения и автомобильного транспорта, информационных технологий и радиоэлектроники, прикладной математики, физики и информатики, физической культуры и спорта, искусств и художественного образования, биологии и экологии, а также старшекурсники колледжа и заочники. Сроки продления удалёнки не уточняются.«Наша общая задача – защитить здоровье и позаботиться о тех, кто по медпоказаниям не может привиться. Вакцинация от Covid-19 – лучший способ защиты от инфекции. Выбор всегда за вами, но чем дольше мы раздумываем над тем, делать прививку или нет, тем дольше будут действовать ограничения», - добавили в пресс-службе Владимирского государственного университета.Напомним, что привиться от ковида можно в здравпункте учреждения. Его телефон: 8 (4922) 47 99 38.