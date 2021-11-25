Оба объекта выполнены из оцинкованных стоек, что существенно увеличит срок их эксплуатации.

Во Владимире установили два новых светофора. Первый - на пересечении улицы Добросельской с Егорова. Стоимость работ составила 1,7 млн рублей. Его подключили на минувшей неделе.«По оценкам специалистов, его работа повысит безопасность дорожного движения», - заверили в мэрии.Утром 24 ноября заработал «трёхглазый», смонтированный на пересечении Судогодского шоссе и дороги «Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово». Оно обошёлся бюджету в 1,6 млн рублей.«Нанесена разметка, установлены знаки. По мнению водителей и пешеходов, новый объект сделал более безопасным этот участок проезжей части», - добавили в горадминистрации.Оба светофора выполнены из оцинкованных стоек, что существенно увеличит срок их эксплуатации.