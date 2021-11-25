На должностных лиц возбудили уголовное дело.

В Муроме бюро медико-санитарной экспертизы за взятку оформило справку об инвалидности. Незаконная деятельность чиновников вскрылась во время проверки прокуратуры.В филиале №19 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области» должностные лица учреждения требовали от гражданина мзду за постановку соответствующего диагноза. При этом его не обременяли прохождением дополнительных обследований. Сумма взятки не уточняется.По результатам рассмотрения материалов, полученных от муромских прокуроров, Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по части 3 статье 290 УК РФ.Ход и результаты расследования находятся на контроле Владимирской областной прокуратуры.