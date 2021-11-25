С сентября в регионе выявили семь случаев гриппа А/H3N2.
Во Владимирской области с сентября выявили семь случаев гриппа А/H3N2. Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.
«Проводимые противоэпидемические мероприятия приостанавливают процесс распространения заболеваний. Однако мы призываем жителей активнее прививаться от гриппа и ковида, а также соблюдать санитарные нормы», − подчеркнула она.
Марина Колтунова добавила, что регион ждёт эпидемически сложная зима.
Всего планируется вакцинировать от гриппа 60% жителей населения. На 25 ноября иммунизацию прошли лишь 30%.