Встречи со школьниками и студентами прошли в Гусь- Хрустальном, Кольчугинском, Петушинском районах и в ЗАТО г. Радужный.

В рамках межведомственной операции «Дети России - 2021» сотрудники полиции провели встречи и профилактические беседы с подростками в образовательных учреждениях Владимирской области.В Гусь-Хрустальном полицейские организовали профилактические встречи с учащимися школ города и района, в ходе которых разъяснили ребятам их права и обязанности, напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых, правилах поведения на улице и мерах безопасности в социальных сетях и сети Интернет. Для младших школьников стражи порядка подготовили сказочную правовую викторину, в которой нужно было ответить, какие права сказочных героев нарушены и угадать сказку.Поддержали акцию «Дети России - 2021» и сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району, которые совместно с представителями УФСИН России по Владимирской области провели познавательную беседу по вопросам правоохранительной тематики со студентами Кольчугинского политехнического колледжа.Сотрудники Межрайонного отдела МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с представителями отдела по молодежной политике местной администрации провели интерактивный лекторий с учащимися образовательных учреждений города. Участники мероприятия обсудили продемонстрированные фильмы о вреде наркотических, психотропных веществ, табака и алкоголя. Юрисконсульт МО МВД рассказала ребятам о вреде и последствиях их употребления, а также об ответственности за распространение запрещенных веществ. После лекции старшеклассники закрепили и проверили свои знания в интерактивном опросе.В этот же день полицейские встретились с учащимися средней школы № 1, где побеседовали со школьниками об административной и уголовной ответственности за различные виды правонарушений, в том числе за хранение, распространение и употребления наркотиков, важности соблюдения законодательства, правил дорожного движения, дали рекомендации подросткам по безопасному поведению, а также рассказали о правилах приема в образовательные организации МВД России.В Петушинском районе сотрудники полиции и представители Петушинской районной больницы встретились с воспитанниками специальной школы-интерната г. Петушки. В ходе встречи подросткам рассказали о вреде употребления запрещенных веществ, риске возникновения наркотической зависимости и негативном влиянии на организм человека и ответили на интересующие ребят вопросы.