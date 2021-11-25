Цель мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

С 24 по 30 ноября 2021 года сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами школ и общественниками проведут профилактические мероприятия.За 10 месяцев 2021 года на дорогах Владимирской области произошло 172 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В 23 случаях дети пострадали по вине родителей. В 12 ДТП зафиксированы факты нарушений правил перевозки несовершеннолетних. В 44 случаях из 52 ДТП с участием детей-пешеходов на одежде несовершеннолетних отсутствовали световозвращающие элементы. Большая часть происшествий произошла в светлое время суток, когда ношение световозвращающих элементов не является обязательным. Вместе с тем 9 наездов произошли в темное время суток, когда световозвращающие элементы могли предотвратить ДТП.В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в рамках проведения пропагандистско-профилактического мероприятия «Родительский патруль» сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения совместно с органами местного самоуправления, образования, общественными объединениями, средствами массовой информации, организациями и ведомствами на территории Владимирской области проводят информационно-разъяснительные кампании по популяризации использования световозвращающих элементов несовершеннолетними пешеходами.Госавтоинспекция напоминает: только взаимное уважение и строгое соблюдение Правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями транспортных средств, сможет уберечь от дорожно-транспортных происшествий.