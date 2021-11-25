С 25 сократят места в Областном центре специализированной медицинской помощи, Областной психиатрической больнице, а также в Камешковской и Собинской ЦРБ.
Департаментом здравоохранения проводятся мероприятия по перепрофилированию ковидных коек для плановой госпитализации. Об этом рассказала официальный представитель департамента здравоохранения Светлана Григорян.
C 23 октября приостановлена работа ковидариев на базе Областного госпиталя ветеранов войн и в ЗАТО Радужный.
С 25 сократят места в Областном центре специализированной медицинской помощи, Областной психиатрической больнице, а также в Камешковской и Собинской ЦРБ.
«Возврат к оказанию плановой помощи проходит постепенно. Напомню, что в реабилитационном центре санатория Заклязьменский проводится долечивание пациентов», - уточнила Григорян.
По состоянию на 25 ноября в медорганизациях Владимирской области действует 2265 коек для пациентов с COVID-19. При этом 69,4% (1571) мест занято больными, свободны - 694.