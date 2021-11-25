С 25 сократят места в Областном центре специализированной медицинской помощи, Областной психиатрической больнице, а также в Камешковской и Собинской ЦРБ.

Департаментом здравоохранения проводятся мероприятия по перепрофилированию ковидных коек для плановой госпитализации. Об этом рассказала официальный представитель департамента здравоохранения Светлана Григорян.C 23 октября приостановлена работа ковидариев на базе Областного госпиталя ветеранов войн и в ЗАТО Радужный.С 25 сократят места в Областном центре специализированной медицинской помощи, Областной психиатрической больнице, а также в Камешковской и Собинской ЦРБ.«Возврат к оказанию плановой помощи проходит постепенно. Напомню, что в реабилитационном центре санатория Заклязьменский проводится долечивание пациентов», - уточнила Григорян.По состоянию на 25 ноября в медорганизациях Владимирской области действует 2265 коек для пациентов с COVID-19. При этом 69,4% (1571) мест занято больными, свободны - 694.