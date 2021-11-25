Эксклюзив Новый сортировочный комплекс на территории Петушинского района введут в эксплуатацию в...

ЭксклюзивНовый сортировочный комплекс на территории Петушинского района введут в эксплуатацию в ближайшее время. Как станция поможет снизить нагрузку на полигоны области? Из каких районов региона будут везти мусор на сортировку? Узнала Мария Городская.Строительство мусоросортировочной станции близ федеральной трассы М-7 на территории действующего полигона Бабанино подходит к концу. Комплекс возведён в рамках обязательств регионального оператора по созданию объектов сортировки на территории своей зоны деятельности. "Хартия" стала единственным из трёх регоператоров, кто уже до конца года введёт в эксплуатацию сортировочный комплекс. Его мощность - 40 тысяч тонн в год. Цель - пустить отходы в переработку и вторичный оборот.Владимир Доровских, директор филиала ООО "Хартия" во Владимирской области:- Мы как региональный оператор, наша компания, имеем в рамках национального проекта "Экология" ряд обязательств по строительству и запуску объектов обработки и сортировки на территории Владимирской области. В соответствии с этим планом утверждённым, в этом году запускаем первый такой объект.Строительство мусоросортировочного объекта проинспектировала директор регионального департамента природопользования и окружающей среды Татьяна Клименко. После ввода комплекса в эксплуатацию раздельный сбор отходов будет осуществляться на территории Собинского и Петушинского районов. Дополнительно там установят 168 контейнеров. А в Кольчугине, Александрове и Киржаче контейнеры для раздельного сбора отходов уже работают и успешно себя зарекомендовали. Оранжевые контейнеры прививают культуру разделения мусора по фракциям - так отходы проще сортировать на станции.Алексей Сёмин, директор АО "Полигон":- Это внутренняя часть сортировочного комплекса, которая состоит из приёмного бункера, непосредственно секций для сортировки отходов. И два бункера для перемещения несортируемых отходов. Под сортировочными станциями будут контейнеры для сбора вторичных материалов.При этом отходы пойдут на сортировку не только из оранжевых контейнеров, но и обычных, зелёных. После сортировки отходы станут вторичным сырьём - и его можно будет отправлять на переработку.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".