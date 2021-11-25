На 3 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 70 881. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (67 заболевших за сутки).

На 3 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 70 881. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (67 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 70. Всего с начала пандемии в областном центре уже 16 556 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 16 556 случаев (+67)Гусь-Хрустальный —