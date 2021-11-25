Эксклюзив Монополия во всероссийском масштабе. Это образовательно-оценочный проект президентской...

Эксклюзив"Монополия" во всероссийском масштабе. Это образовательно-оценочный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Как студенты повышают предпринимательские компетенции, учатся заработку и преодолению сложностей в экономических условиях, в нашем репортаже.Что главное для начинающего предпринимателя? Практика! Поэтому в этом году на Всероссийском молодежном кубке по менеджменту "Управляй!" бизнес-компетенции и управленческие навыки тренируют уже больше пяти с половиной тысяч российских выпускников и студентов от 18 до 25 лет.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:- Задания, которые они получают, заключаются в том, что необходимо проанализировать ситуацию на рынке, необходимо принять правильное решение и, соответственно, вывести свою компанию на уровень прибыльности.Владимирский филиал РАНХиГС является одной из площадок полуфинала с 2017 года. В этом сезоне от вуза выступают 24 участника. В небольших командах с помощью бизнес-симулятора студенты пробуют себя в роли руководителей. В условиях, близким к реальным, им нужно принять по 75 важных для компании управленческих решений.Мария Белякова, участница:- Участвую в данном проекте уже третий год. Бизнес-игра входит в учебный процесс, то есть там можно посчитать различные показатели, которые мы проходим по дисциплине "Экономика и организация предприятия". Также это дает возможности в будущем, возможно, дополнительные баллы для поступления в магистратуру.Среди призов - дополнительные баллы при поступлении в магистратуру РАНХиГС, стажировки в крупнейших компаниях, приглашение на работу, прохождение программы "Наставничество". Главный приз - программа профессиональной переподготовки ВШГУ РАНХиГС "Современные технологи управления: Лидеры Будущего". Оценивают студентов компьютерные программы, но прежде всего эксперты - успешные предприниматели и управленцы из крупных владимирских компаний.Сергей Сидорин, директор департамента предпринимательства Владимирской области:- Эксперты, которые здесь участвуют, подсвечивают лучшие практики, они подсвечивают те кейсы, которые иногда проблематичны, но которые могут быть системны. И "а" - человек понимает и в дальнейшем может принять эти решения, "б" - он уже спокойнее на них реагирует, когда приходит на работу, он может предложить готовое решение.Прошлый год принес Владимирскому филиалу Президентской академии двух бронзовых призеров. В этом сезоне ребята нацелены на золото. Смогут ли молодые предприниматели удержаться на волне экономических передряг, эпохи онлайн-бизнеса и пандемии, узнаем в финале.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. “Вести-Владимир».